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Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко

11:22 79 Читати українською
Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровые проблемы в составе своей команды.

 

"Я немного обеспокоен. На нескольких позициях у нас недостаточно игроков. Однако я думаю, что мы не собираемся покупать кого-то.

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Наши потребности не ограничиваются шестью месяцами, это на длительное время, и важные игроки не будут продаваться. Я думаю, мы будем оставаться на весь сезон со всеми игроками, которые у нас есть сейчас.

Зинченко пришлось окончательно разобраться со своим коленом. Это не такая уж большая проблема, но пять-шесть недель он пропустит. Родри также травмирован, но мне сказали, что после международного перерыва, возможно, он будет готов снова. Проблема Стоунза в отсутствии необходимой формы. У него было слишком много травм, поэтому он не мог играть", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, что уже сегодня (26 октября) Манчестер Сити будет принимать Астон Виллу в рамках 10 тура АПЛ.

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