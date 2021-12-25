Гвардіола став найкращим тренером року за версією FourFourTwo – Де Дзербі вище, ніж Хаві
Британське видання FourFourTwo склало власний рейтинг роботи тренерів у році, що минає.
На першому місці опинився головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. У топ-три йому кампанію склали колеги з АПЛ – Томас Тухель (2) та Юрген Клопп (3). Повний рейтинг можна переглянути за цим посиланням.
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Додамо, що у списку з 50-ти наставників знайшлося місце для представника УПЛ. Керманич Шахтаря Роберто Де Дзербі розташувався на 45-й позиції. Це, приміром, вище, ніж Хаві Ернандес із Барселони (50-те місце).
Найкращі тренери 2021 року за версією FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
2. Томас Тухель (Челсі)
3. Юрген Клопп (Ліверпуль)
4. Антоніо Конте (Інтер/Тоттенхем)
5. Ханс-Дітер Флік (Баварія/збірна Німеччини)
6. Роберто Манчіні (збірна Італії)
7. Дієго Сімеоне (Атлетіко)
8. Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг/Баварія)
9. Гарет Саутгейт (збірна Англії)
10. Маурісіо Почеттіно (ПСЖ)
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