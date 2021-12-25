Британське видання FourFourTwo склало власний рейтинг роботи тренерів у році, що минає.

На першому місці опинився головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. У топ-три йому кампанію склали колеги з АПЛ – Томас Тухель (2) та Юрген Клопп (3). Повний рейтинг можна переглянути за цим посиланням.

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Додамо, що у списку з 50-ти наставників знайшлося місце для представника УПЛ. Керманич Шахтаря Роберто Де Дзербі розташувався на 45-й позиції. Це, приміром, вище, ніж Хаві Ернандес із Барселони (50-те місце).

Найкращі тренери 2021 року за версією FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

2. Томас Тухель (Челсі)

3. Юрген Клопп (Ліверпуль)

4. Антоніо Конте (Інтер/Тоттенхем)

5. Ханс-Дітер Флік (Баварія/збірна Німеччини)

6. Роберто Манчіні (збірна Італії)

7. Дієго Сімеоне (Атлетіко)

8. Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг/Баварія)

9. Гарет Саутгейт (збірна Англії)

10. Маурісіо Почеттіно (ПСЖ)

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