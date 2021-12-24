Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав на свою особливість у роботі з підопічними.

"Шевченкові допомагав штаб італійців у збірній України. Шість італійців постійно були поруч із ним. Величезний штат. А Манчіні вважає, що у нього в штаті має бути не менше ніж 15 людей.

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У Гвардіоли, у Клоппа є декілька тренерів, які займаються лише тренуваннями. Поруч із Гвардіолою 20 людей. Клопп має 40 осіб, які керують командою. У мене такого немає. Я намагаюся компенсувати це великим зусиллям у роботі", – цитує Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, у 2021-му році Динамо під керівництвом 76-річного румунського фахівця виграло чемпіонат та Кубок України. Також кияни грали у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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