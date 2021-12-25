На первом месте оказался главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. В топ-три ему кампанию составили коллеги из АПЛ – Томас Тухель (2) и Юрген Клопп (3). Полный рейтинг можно просмотреть по этой ссылке.

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Добавим, что в списке из 50 наставников нашлось место для представителя УПЛ. Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби расположился на 45-й позиции. Это, например, выше, чем Хави Эрнандес из Барселоны (50 место).

Лучшие тренеры 2021 года по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2. Томас Тухель (Челси)

3. Юрген Клопп (Ливерпуль)

4. Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм)

5. Ханс-Дитер Флик (Бавария/Сборная Германии)

6. Роберто Манчини (сборная Италии)

7. Диего Симеоне (Атлетико)

8. Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг/Бавария)

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии)

10. Маурис Почеттино (ПСЖ)

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