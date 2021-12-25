Гвардиола стал лучшим тренером года по версии FourFourTwo – Де Дзерби выше Хави
Британское издание FourFourTwo составило собственный рейтинг работы тренеров в уходящем году.
На первом месте оказался главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. В топ-три ему кампанию составили коллеги из АПЛ – Томас Тухель (2) и Юрген Клопп (3). Полный рейтинг можно просмотреть по этой ссылке.
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Добавим, что в списке из 50 наставников нашлось место для представителя УПЛ. Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби расположился на 45-й позиции. Это, например, выше, чем Хави Эрнандес из Барселоны (50 место).
Лучшие тренеры 2021 года по версии FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
2. Томас Тухель (Челси)
3. Юрген Клопп (Ливерпуль)
4. Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм)
5. Ханс-Дитер Флик (Бавария/Сборная Германии)
6. Роберто Манчини (сборная Италии)
7. Диего Симеоне (Атлетико)
8. Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг/Бавария)
9. Гарет Саутгейт (сборная Англии)
10. Маурис Почеттино (ПСЖ)
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