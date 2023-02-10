"Я так розумію, нас уже засудили. Все це вже було, коли клуб атакував УЄФА. Нас звинуватили, але ми довели свою невинність у суді проти УЄФА. Я знаю, на чиєму боці знаходжуся. Дуже тішить, що тебе не можуть називати злочинцем до того, як доведуть провину. Радий, що ми матимемо можливість довести свою правоту.

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У нас є хороші юристи, в УЄФА вони теж були. Результат ми знаємо. Впевнений, АПЛ та 19 інших клубів наймуть хороших юристів для цього суду. Подивимося, що буде у вердикті. Якщо доведуть нашу провину, то клуб її прийме. Однак, як нам відшкодують збитки, якщо знову виявиться, що ми нічого не порушували? Я вірю Манчестер Сіті", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті офіційно звинуватили у масових порушеннях правил фінансового фейр-плей. Клуб ризикує втратити очки у турнірній таблиці, а найсуворіша санкція передбачає виключення з АПЛ. Це не перший великий скандал за участю Манчестер Сіті. У 2020-му клуб отримав дворічну дискваліфікацію з єврокубків за фінансові махінації, однак зумів оскаржити санкції в CAS.

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