Напередодні Манчестер Сіті офіційно звинуватили у масових порушеннях правил фінансового фейр-плей. Клуб ризикує втратити очки у турнірній таблиці, а найсуворіша санкція передбачає виключення з АПЛ.

Манчестер Сіті офіційно відреагував на звинувачення АПЛ у масових порушеннях

Це не перший великий скандал за участю Манчестер Сіті. У 2020-му клуб отримав дворічну дискваліфікацію з єврокубків за фінансові махінації, однак зумів оскаржити санкції в CAS.

Англійські ЗМІ вже пригадали заяву Хосепа Гвардіоли, яку тренер зробив під час розслідування тієї справи. Наставник запевняв, що у випадку підтвердження звинувачень одразу покине клуб, бо не хоче мати нічого спільного з шахраями. Англійські ЗМІ вже очікують обіцяної реакції тренера у випадку накладення санкцій.

"Розкажіть мені всю правду про усі підозри. Я з першого дня в клубі довіряв керівництву на всі 100%. Якщо ви у чомусь мені збрешете, наступного дня мене тут не буде. Я піду, і ви більше не будете моїми друзями.

Мені подобається працювати в клубі, у якого все добре. Справа навіть не в титулах, а в тому, щоб приносити задоволення уболівальникам", – цитує тодішню заяву Гвардіоли The Sun.

Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016-го. Під його керівництвом "містяни" 4 рази стали чемпіонами Англії, а також дійшли до фіналу ЛЧ 2020/21. Угода 52-річного іспанця розрахована до літа 2025-го.