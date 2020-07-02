Гвардіола розповів про спільну вечерю з Клоппом – Пеп не шкодував компліментів тренеру Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що його принциповий опонент дарує користь світовому футболу.

"Я не знаю його добре як людину. Одного разу ми з ним вечеряли. Я в захваті від нього. Той стиль, в якому грали його Ліверпуль і Борусія Д, дарує користь світовому футболу.

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Це прекрасна річ – намагатися завжди забивати голи. Юрген – велика постать. Він хоче перемагати, і я хочу перемагати, але коли закінчується матч, закінчується і моя з ним конкуренція. Він – мій колега, і після завершення кар'єри я хочу мати хороші взаємини з усіма тренерами", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 23 очки.

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