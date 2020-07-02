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Гвардіола розповів про спільну вечерю з Клоппом – Пеп не шкодував компліментів тренеру Ліверпуля

2 липня 06:00 - Читать на русском
Гвардіола розповів про спільну вечерю з Клоппом – Пеп не шкодував компліментів тренеру Ліверпуля
Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп / Фото Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що його принциповий опонент дарує  користь світовому футболу.

"Я не знаю його добре як людину. Одного разу ми з ним вечеряли. Я в захваті від нього. Той стиль, в якому грали його Ліверпуль і Борусія Д, дарує користь світовому футболу.

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Це прекрасна річ – намагатися завжди забивати голи. Юрген – велика постать. Він хоче перемагати, і я хочу перемагати, але коли закінчується матч, закінчується і моя з ним конкуренція. Він – мій колега, і після завершення кар'єри я хочу мати хороші взаємини з усіма тренерами", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 23 очки.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола Юрген Юрген Клопп
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