Раніше повідомлялося, що наразі третя команда іспанської Ла Ліги контактувала з Манчестер Сіті щодо можливості підписати 25-річного українця.

Зінченко зацікавив Бетіс – українець може покинути Манчестер Сіті вже взимку

Журналіст "Футбол 24" Володимир Лесько у своєму Twitter повідомляє, що це не правда. Бетіс не має шансів підписати Зінченка через фінансові проблеми. Наближені до севільського клубу джерела неабияк здивовані появою цієї інформації. Ба більше, Бетіс взимку зовсім не планує запрошувати нових футболістів. Немає коштів.

У поточному сезоні 25-річний Зінченко провів 12 матчів за Манчестер Сіті, в яких віддав 2 результативні передачі. У 2022 році українець ще не виходив на поле через хворобу.

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