Гвардіола розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту, – журналіст

Хосеп Гвардіола може затриматися в Манчестер Сіті довше, ніж передбачає нинішній контракт.

Клуб та іспанський фахівець розпочали переговори щодо нового контракту, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

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Чинна угода Гвардіоли закінчується вже наступного літа. Втім, керівництво Манчестер Сіті нібито готове продовжити співпрацю ще на один сезон. "Містяни" доволі посередньо провели кампанію 2019/20, завоювавши лише Суперкубок Англії та Кубок ліги.

Нагадаємо, Гвардіола приєднався до Манчестер Сіті у липні 2016 року, а в 2018-му вже продовжував контракт з клубом.

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