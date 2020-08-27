toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Гвардіола розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту, – журналіст

12:25 - Читать на русском
Гвардіола розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо нового контракту, – журналіст
Хосеп Гвардіола / Reuters

Хосеп Гвардіола може затриматися в Манчестер Сіті довше, ніж передбачає нинішній контракт.

Клуб та іспанський фахівець розпочали переговори щодо нового контракту, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Зінченко написав пояснювальну записку для Гвардіоли – українець перепросив через відвертість дружини

Чинна угода Гвардіоли закінчується вже наступного літа. Втім, керівництво Манчестер Сіті нібито готове продовжити співпрацю ще на один сезон. "Містяни" доволі посередньо провели кампанію 2019/20, завоювавши лише Суперкубок Англії та Кубок ліги.

Нагадаємо, Гвардіола приєднався до Манчестер Сіті у липні 2016 року, а в 2018-му вже продовжував контракт з клубом.

Мессі в Манчестер Сіті: Барса просить на один мільйон більше від історичного рекорду, а Гвардіола уникає конфліктів

blog_ava
Срна: Я в житті не очікував, що Луческу стане тренером Динамо
06:30
5466
Теги
Головне Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
56
хв
Динамо Мінськ
18:00
П'яст Глівіце
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?