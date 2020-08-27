Гвардиола начал переговоры с Манчестер Сити по новому контракту, – журналист

Хосеп Гвардиола может задержаться в Манчестер Сити дольше, чем предусматривает нынешний контракт.

Клуб и испанский специалист начали переговоры относительно нового контракта, утверждает журналист Николо Скира.

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Действующее соглашение Гвардиолы заканчивается уже следующим летом. Впрочем, руководство Манчестер Сити якобы готово продолжить сотрудничество еще на один сезон. "Горожане" довольно посредственно провели кампанию 2019/20, завоевав лишь Суперкубок Англии и Кубок лиги.

Напомним, Гвардиола присоединился к Манчестер Сити в июле 2016 года, а в 2018-м уже продлевал контракт с клубом.

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