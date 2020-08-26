Мессі в Манчестер Сіті: Барса просить на один мільйон більше від історичного рекорду, а Гвардіола уникає конфліктів

Офіційна делегація Манчестер Сіті вирушить у Барселону на початку наступного тижня, аби провести перемовини з каталонським грандом і самим футболістом, інформує аргентинське видання Ole. Очікується, що за столом переговорів англійський клуб представлятиме генеральний директор "містян" Ферран Соріано.

Як Гвардіола, так і керівництво Ман Сіті не хочуть домовлятися з Мессі за спиною у президента Бартомеу. Чинний володар "Золотого м'яча" має декілька днів, щоб полюбовно вирішити конфлікт з "блаугранас" і розірвати контракт за згодою сторін, хоча легко не буде.

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Поки технічний секретар Барси Рамон Планес розповідає про бажання втримати Мессі будь-якою ціною, іспанські ЗМІ запевняють, що 223 млн євро повністю влаштують Бартомеу. Останній начебто відпустить 33-річного форварда лише за рекордну суму – це його принципова позиція. Нагадаємо, що найдорожчим гравцем в історії залишається Неймар, який три роки тому перейшов з Барселони у ПСЖ за 222 мільйони. Водночас "кулес" більше не посилаються на клаусулу Лео, яка складає 700 млн євро.

Тим часом журналіст каталонської газети Diario SPORT Хаві Гіральдо у коментарі "Футбол 24" розповів, що розрив між Мессі та Барсою є тотальним і безповоротним. Аргентинець твердо вирішив змінити прописку через регулярні непорозуміння з правлячою "хунтою". Не дочекавшись реструктуризації на усіх рівнях після погрому від Баварії, Лео форсував власний відхід. Напружена розмова з Куманом начебто не мала вирішального значення.

Бартомеу не збирається складати мандат навіть попри загрозу історичної втрати. Сьогодні ввечері президент зробить останню спробу переконати Мессі, зазначає медійник, хоча шансів зберегти живу легенду клубу майже не залишилось.

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