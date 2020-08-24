Зінченко написав пояснювальну записку для Гвардіоли – українець перепросив через відвертість дружини

"Я не говорив нічого поганого або чогось, що засуджує нашу тактику. Не спотворюйте мої слова. Я пояснював, що ми, як гравці, розуміємо, який ефект має тактика. З огляду на наш досвід, ми повинні були адаптуватися до неї. Того вечора ми програли Ліону, але це не означає, що тренер помилився. Якщо ви подивитеся мої минулі інтерв'ю, як я відгукувався в них про тренера – ви повірите мені. Він – номер один.

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Друге – щодо моєї дружини. Вона – і журналіст, і фанат. Під час сезону вона їздила з нами на всі гостьові і домашні матчі, тому що вона – великий фан Манчестер Сіті. На тому відео ви побачили її емоції прямо після матчу. Вона висловила свою думку, як це роблять і інші фанати. Але вона хотіла тільки зробити нас кращими. Ми розуміємо, що вона не повинна була публікувати це в соціальних мережах, тому що вона – моя дружина. Але вона не намагалася висловити журналістську думку про тренера, вона просто висловила розчарування, як вболівальниця.

Я пишу це прямо з нашого весілля. Замість того, щоб насолоджуватися цим незабутнім моментом. Але я роблю це, тому що не можу залишити все як є. Сподіваюся на ваше розуміння", – поділився Зінченко у своєму Instagram.

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