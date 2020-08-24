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Зінченко написав пояснювальну записку для Гвардіоли – українець перепросив через відвертість дружини

13:34 - Читать на русском
Зінченко написав пояснювальну записку для Гвардіоли – українець перепросив через відвертість дружини
Зінченко та Гвардіола / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко попросив вибачення за емоційні слова Влади Седан на адресу Пепа Гвардіоли та обраної ним тактики у матчі проти Ліона.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Я не говорив нічого поганого або чогось, що засуджує нашу тактику. Не спотворюйте мої слова. Я пояснював, що ми, як гравці, розуміємо, який ефект має тактика. З огляду на наш досвід, ми повинні були адаптуватися до неї. Того вечора ми програли Ліону, але це не означає, що тренер помилився. Якщо ви подивитеся мої минулі інтерв'ю, як я відгукувався в них про тренера – ви повірите мені. Він – номер один.

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Друге – щодо моєї дружини. Вона – і журналіст, і фанат. Під час сезону вона їздила з нами на всі гостьові і домашні матчі, тому що вона – великий фан Манчестер Сіті. На тому відео ви побачили її емоції прямо після матчу. Вона висловила свою думку, як це роблять і інші фанати. Але вона хотіла тільки зробити нас кращими. Ми розуміємо, що вона не повинна була публікувати це в соціальних мережах, тому що вона – моя дружина. Але вона не намагалася висловити журналістську думку про тренера, вона просто висловила розчарування, як вболівальниця.

Я пишу це прямо з нашого весілля. Замість того, щоб насолоджуватися цим незабутнім моментом. Але я роблю це, тому що не можу залишити все як є. Сподіваюся на ваше розуміння", – поділився Зінченко у своєму Instagram.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан) Манчестер Сіті - Ліон Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Дружини футболістів
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