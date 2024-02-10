"Евертон – сильна команда, складний суперник, неймовірно організований Дайчем. У першому таймі наша мова тіла була не дуже гарною. Не вийде грати добре, якщо ти не налаштований позитивно. Коли ти налаштований позитивно, ти викладаєшся на повну, коли починаєш скаржитися і сумувати – це не працює.

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Ми поговорили в перерві, і я сказав гравцям: "Чого ви очікуєте, що приїдете сюди й виграєте 5:0? Та годі. Життя складне, і футбол складний".

У другому таймі ми додали та атакували той простір, що було потрібно. Ми були стабільні, четвірка захисників дуже добре діяла разом, і в цьому сенсі ми зробили крок уперед. Гравці, які вийшли з лавки, зіграли чудово", – цитує BBC Гвардіолу.

Нагадаємо Манчестер Сіті наразі має 52 очки після 24 турів й перебуває на другому місці. Від Ліверпуля "містяни" відстають на два пункти, але мають гру в запасі.

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