"Эвертон – сильная команда, сложный соперник, невероятно организованный Дайчем. В первом тайме наш язык тела был не очень хорошим. Не получится играть хорошо, если ты не настроен позитивно. Когда ты настроен позитивно, ты выкладываешься на полную, когда начинаешь жаловаться и грустить – это не работает.

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Мы поговорили в перерыве, и я сказал игрокам: "Чего вы ожидаете, что приедете сюда и выиграете 5:0? Да ладно. Жизнь сложная, и футбол сложный".

Во втором тайме мы добавили и атаковали то пространство, что было нужно. Мы были стабильны, четверка защитников очень хорошо действовала вместе, и в этом смысле мы сделали шаг вперед. Игроки, которые вышли со скамейки, сыграли великолепно", – цитирует BBC Гвардиолу.

Напомним Манчестер Сити сейчас имеет 52 очка после 24 туров и находится на втором месте. От Ливерпуля "горожане" отстают на два пункта.

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