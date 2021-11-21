Сценарій написаний давно

"Немає більш передбачуваного в тактичному плані протистояння, ніж Гвардіола проти Бенітеса. Яким би не був рахунок, всі наперед знають картину матчу", – написав відомий футбольний автор Грейс Робертсон. З цим не посперечаєшся. Рафа готовий годину сидіти у своєму штрафному, захищаючи навіть мінімальну поразку, а потім – ривок зі спробою врятуватися.

Евертон на старті зустрічі проявив активність, але дуже швидко вгомонився, відійшов назад і сів у глуху оборону. 7 футболістів у штрафному майданчику, всі за лінією м'яча – стандартна ситуація. А Манчестер Сіті поступово розхитував захист "ірисок" і намагався підстерегти помилку.

Найактивнішими були Фоден і Стерлінг, які до середини тайму створили один одному моменти, але обидва погано пробили головою. Рахім регулярно накручував на фланзі Діня, однак його передачі не знаходили адресатів. І все ж активність Стерлінга принесла "містянами" користь.

Рахім красивим падінням випросив пенальті – VAR допоміг арбітру виправити помилку та скасувати 11-метровий. Наприкінці тайму Стерлінг з третьої спроби все ж забив, відгукнувшись на шикарний крос Канселу.

Манчестер Сіті повів у рахунку і продовжив по перерві насідати на ворота Пікфорда. Евертон ніяк не відреагував на перший пропущений м'яч. І пропустив другий. Родрі розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт гостей. Без шансів для Пікфорда, без шансів для Евертона.

На 70-х хвилинах Сіті дав Евертону м'яч і можливість організувати кілька атак, але гості з Ліверпуля нічого осмисленого не створили. А господарі під завісу зустрічі довершили розгром. Удар Палмера звично заблокували, однак Сілва першим встиг на добивання.

Зінченку нереально прорватися з-за спини Канселу

Олександр Зінченко знову залишився в запасі Манчестер Сіті. Нічого дивного, адже на його позиції грандіозний футбол показує Канселу. Варіативність португальця не йде ні в яке порівняння з функціями, які зазвичай виконує Зінченко. Нещодавно Жоау дав майстерклас українцю в матчі з Брюгге. Сьогодні такої феєрії не було, але Канселу все одно приносив багато користі.

Чого вартий один тільки асист на Стерлінга – шведою, в ідеальну точку, в ідеальний момент. Додайте ще кілька гострих підключень до атаки та хорошу роботу в обороні (2 вдалі відбирання, 2 перехоплення). Канселу провів черговий сильний матч і знову показав, чому Зінченко сидить в запасі.

А от експеримент Гвардіоли з Палмером в ролі "фальшивої дев'ятки" не спрацював. 19-річний Коул багато працював м'яча, активно відкривався, старався. Однак дещо випадав з командних взаємодій. Десь не встигав на передачі партнерів, десь погано розпоряджався м'ячем. В плюс можна пригадати тонкий пас на хід Бернарду, в мінус – два змарновані шанси, коли Палмер не зумів пробити.

Манчестер Сіті спокійно переміг, набрав 26 очок і повернувся на друге місце АПЛ. Евертон не знає перемог з вересня. "Іриски" з 15 балами розмістилися всередині турнірної таблиці.

Ліверпуль влаштував для Арсенала нове жахіття Енфілда – хитрий Клопп спровокував сутичку з Артетою і вийшов переможцем