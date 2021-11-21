Манчестер Сіті переміг Евертон в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті грав пізніше за Челсі та Ліверпуль, тому знав результати конкурентів. Відтак, перемога була необхідною. Евертон пручався майже упродовж першого тайму, але все ж пропустив. У другій половині "містяни" довели справу до розгрому.

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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 26 очок та повернув собі друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Евертон залишився 11-м та продовжив безвиграшну серію до шести матчів поспіль.