Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до літа 2025 року, і він не виключає можливості продовження угоди. Однак також Пеп мріє попрацювати як тренер національної збірної, обов'язково – на якомусь великому турнірі.

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"Я хотів би підготувати національну збірну до чемпіонату світу або чемпіонату Європи. Я б цього хотів. З якою збірною я хотів би попрацювати? Не знаю, кому я буду потрібен! Щоб працювати з національною командою, місцева Федерація має бути зацікавлена у співпраці з тобою – як в клубному футболі.

Мені б хотілося пережити чемпіонат світу, або Євро, або Кубок Америки. Я не знаю, коли це станеться, через 5, 10, 15 років, але мені б хотілося отримати досвід роботи тренером на чемпіонаті світу", – наводить слова Гвардіоли ESPN Brasil.

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