Испанец должен принять окончательное решение по своему контракту во время паузы на чемпионат мира, сообщает Daily Mail.

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Сначала Гвардола планирует немного отдохнуть в кругу семьи. Затем наставник чемпионов Англии полетит в ОАЭ, где лично встретится с руководством Манчестер Сити. Ожидается, что именно тогда стороны определятся по продолжению или прекращению сотрудничества. Действующий контракт Пепа истекает уже летом.

Напомним, Гвардиола тренирует Ман Сити с июля 2016 года и выиграл 4 чемпионства АПЛ. На паузу "горожане" ушли вторыми, отставая от Арсенала на 5 очков.

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