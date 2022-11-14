Гвардиола проведет важную встречу с боссами Ман Сити во время ЧМ – испанец до сих пор без контракта на следующий сезон
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола имеет одну важную тему для размышлений на ближайшие недели.
Испанец должен принять окончательное решение по своему контракту во время паузы на чемпионат мира, сообщает Daily Mail.
Месси: Гвардиола нанес футболу много вреда
Сначала Гвардола планирует немного отдохнуть в кругу семьи. Затем наставник чемпионов Англии полетит в ОАЭ, где лично встретится с руководством Манчестер Сити. Ожидается, что именно тогда стороны определятся по продолжению или прекращению сотрудничества. Действующий контракт Пепа истекает уже летом.
Напомним, Гвардиола тренирует Ман Сити с июля 2016 года и выиграл 4 чемпионства АПЛ. На паузу "горожане" ушли вторыми, отставая от Арсенала на 5 очков.
Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв