Гвардіола: Провалюю кожний сезон після виграшу 6-ти титулів з Барселоною

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола критично оцінює власні здобутки за останні роки.

"Безумовно, поточний сезон можна назвати провальним. Втім, після того, як у своєму дебютному сезоні я виграв з Барселоною 6 титулів (у 2009 році – прим.), кожний сезон є невдалим. Я визнаю це, адже кожний сезон після того успіху я провалюю", – цитує Гвардіолу ESPN.

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До слова, після відходу з Барселони Гвардіола ставав чемпіоном Німеччини та брав національний Кубок з Баварією, двічі виграв АПЛ, Кубок Ліги та Кубок Англії у статусі головного тренера Ман Сіті.

Зауважимо, наразі Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля вже на 14 очок, при цьому підопічні Клоппа ще мають гру в запасі проти Вест Хема.

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