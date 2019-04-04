Гвардіола прокоментував травму Зінченка

Манчестер Сіті скоріш за все залишиться без Олександра Зінченка на матч 1/2 фіналу Кубка Англії.

Зінченко вийшов у стартовому складі проти Кардіффа, але був замінений вже на 19-й хвилині. Під час заміни українець тримався за задню поверхню правого стегна, і Пеп Гвардіола підтвердив, що не впевнений, чи зможе Олександр зіграти в неділю.

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"Це не виглядає добре. Зараз я ще точно не знаю, але здається він не встигне відновитись до наступного матчу. Він дає нам багато, є важливим гравцем для Сіті.

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Я ще не знаю точно, хто його замінить. Можливо Даніло, але його природня позиція – справа. Ближче до півфінального матчу Кубка Англії остаточно визначимось", – розповів Гвардіола на прес-конференції, передає Manchester Evening News.