Гвардиола прокомментировал травму Зинченко

Манчестер Сити скорее всего останется без Александра Зинченко на матч 1/2 финала Кубка Англии.

Зинченко вышел в стартовом составе против Кардиффа, но был заменен уже на 19-й минуте. При замене украинец держался за заднюю поверхность правого бедра, и Пеп Гвардиола подтвердил, что не уверен, сможет ли Александр сыграть в воскресенье.

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"Это не выглядит хорошо. Сейчас я еще точно не знаю, но кажется он не успеет восстановиться к следующему матчу. Он дает нам много и является важным игроком для Сити.

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Я еще не знаю точно, кто его заменит. Возможно Данило, но его естественная позиция – справа. Ближе к полуфинальному матчу окончательно определимся", – рассказал Гвардиола на пресс-конференции, передает Manchester Evening News.