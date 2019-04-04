toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гвардиола прокомментировал травму Зинченко

08:49 51 Читати українською
Гвардиола прокомментировал травму Зинченко
Пеп Гвардиола / Reuters

Манчестер Сити скорее всего останется без Александра Зинченко на матч 1/2 финала Кубка Англии.

6’ Кевин де Брюйне
44’ Лерой Сане
 

Зинченко вышел в стартовом составе против Кардиффа, но был заменен уже на 19-й минуте. При замене украинец держался за заднюю поверхность правого бедра, и Пеп Гвардиола подтвердил, что не уверен, сможет ли Александр сыграть в воскресенье.

Ман Сіті – Кардіфф: "містяни" легко повернулися на вершину АПЛ, Зінченко допоміг забити перший гол і отримав травму

"Это не выглядит хорошо. Сейчас я еще точно не знаю, но кажется он не успеет восстановиться к следующему матчу. Он дает нам много и является важным игроком для Сити.

Манчестер Сіті – Кардіфф Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я еще не знаю точно, кто его заменит. Возможно Данило, но его естественная позиция – справа. Ближе к полуфинальному матчу окончательно определимся", – рассказал Гвардиола на пресс-конференции, передает Manchester Evening News.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Кардифф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
26
мин
Севилья
20:30
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук