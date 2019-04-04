Манчестер Сіті – Кардіфф Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті без проблем обіграв Кардіфф в рамках 33-го туру АПЛ (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Кардіфф.

Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу, коли Кевін де Брюйне з гострого кута переправив м'яч у ворота з пасу Ляпорта. На 19-й Зінченко зазнав пошкодження і залишив поле, однак і без нього "містяни" розвинули успішний результат. Другий гол на рахунку Сане, якому асистував Жезус.

Ман Сіті – Кардіфф: "містяни" легко повернулися на вершину АПЛ, Зінченко допоміг забити перший гол і отримав травму