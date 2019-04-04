Манчестер Сіті – Кардіфф Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Англія — 3 квіт 2435
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Ман Сіті – Кардіфф: "містяни" легко повернулися на вершину АПЛ, Зінченко допоміг забити перший гол і отримав травму
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Зінченко травмувався в матчі з Кардіффом і достроково покинув полеАнглія — 3 квіт 7716
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Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу – як це булоУкраїна — 3 квіт 7272
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Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені ЦиганковаУкраїна — 3 квіт 9016
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"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українцяУкраїна — 3 квіт 8384