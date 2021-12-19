Ман Сіті без проблем розбив Ньюкасл у 18-му турі АПЛ. Олександр Зінченко віддав гольовий пас. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Ще до перерви рахунок був 0:2 – португальці Діаш і Канселу оформили комфортну перевагу для гостей. У другому таймі забивали Марез і Стерлінг. Гольовим пасом на алжирця відзначився Олександр Зінченко.

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Це перша результативна дія українця в чемпіонаті Англії за майже 3 роки. Востаннє він відзначався гольовим пасом ще 10 лютого 2019-го – тоді Олександр двічі асистував партнерам у матчі з Челсі (6:0).

Окрім цього, Манчестер Сіті встановив ще три рекорди. Це 34-та перемога команди Гвардіоли в АПЛ у 2021 році та 18-й тріумф на виїзді. Обидва показники є найкращими в історії елітного дивізіону. Крім цього, "містяни" забили впродовж календарного року 105 голів в АПЛ, що стало рекордним показником в історії клубу.

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