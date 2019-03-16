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Гвардіола пояснив, чому відпустив Санчо в Борусію Д – вінгер зараз оцінюється у 80 млн євро

14:47 497 Читать на русском
Гвардіола пояснив, чому відпустив Санчо в Борусію Д – вінгер зараз оцінюється у 80 млн євро
Хосеп Гвардіола та Джейдон Санчо / Фото ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав основну причину переходу Джейдона Санчо в дортмундську Борусію.

"Санчо не був готовий до боротьби за місце в складі Манчестер Сіті. Він не хотів приймати цей виклик. Замість цього Джейдон вирішив перейти в дортмундську Борусію. Думаю, це прекрасно. Все відбувається добре, і я радий його успіхам в німецькому клубі.

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Санчо демонструє чудовий футбол. Він хороший у цьому сезоні.

Що б сталося з ним в нинішньому сезоні, якби він залишився в Англії? Не знаю. Все залежить від того, що гравець робить на полі", – цитує Гвардіолу The Sun.

Нагадаємо, "джмелі" викупили вундеркінда у Манчестер Сіті на 8 млн євро. За оцінками авторитетного порталу Transfermarkt 18-річний форвард оцінюється в 80 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 25 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 13-ма асистами.

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