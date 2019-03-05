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ПСЖ приєднався до європейських грандів у полюванні за Санчо

11:06 432 Читать на русском
ПСЖ приєднався до європейських грандів у полюванні за Санчо
Джейдон Санчо / Фото ФК Борусія Д

Охочих підсилитись хавбеком дортмундської Борусії Джейдоном Санчо стає все більше.

ПСЖ, який славиться своїми гучними трансферами, має намір провернути ще один – підписати Джейдона Санчо, повідомляє The Telegraph.

Манчестер Юнайтед – фаворит в боротьбі за підписання Санчо

За інформацією видання, головним конкурентом парижан у боротьбі за 18-річного таланта є Манчестер Юнайтед.

Борусія Д знає про наміри європейських грандів, тому планує отримати за свого нападника щонайменше 116 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 24 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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Німеччина ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини
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