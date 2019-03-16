Гвардиола объяснил, почему отпустил Санчо в Боруссию Д – вингер сейчас оценивается в 80 млн евро

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал основную причину перехода Джейдон Санчо в дортмундскую Боруссию.

"Санчо не был готов к борьбе за место в составе Манчестер Сити. Он не хотел принимать этот вызов. Вместо этого Джейдон решил перейти в дортмундскую Боруссию. Думаю, это прекрасно. Все происходит к лучшему, и я рад его успехам в немецком клубе.

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Санчо демонстрирует великолепный футбол. Он хорош в этом сезоне.

Что бы произошло с ним в нынешнем сезоне, если бы он остался в Англии? Не знаю. Все зависит от того, что игрок делает на поле", – цитирует Гвардиолу The Sun.

Напомним, "шмели" выкупили вундеркинда у Манчестер Сити на 8 млн евро. По оценкам авторитетного портала Transfermarkt 18-летний форвард оценивается в 80 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 25 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 13-ю ассистами.

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