Гвардіола поскаржився на складний графік Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив незадоволення щільним розкладом матчів після перерви, викликану пандемією коронавірусу.
"Реальність така, яка вона є. Це стосується не тільки Манчестер Сіті, а всіх клубів і країн. Ніхто не дбає про гравців. Всі – Прем'єр-ліга, УЄФА, Англійська футбольна ліга – відстоювали свій власний бізнес, свою позицію.
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У футболістів була двотижнева передсезонна підготовка, а тепер нам потрібно грати кожні 3 дні протягом 11 місяців. Стверджуючи зворотне, ми нічого не змінимо. Я розумію, зараз екстраординарна ситуація для всіх – для ресторанів, театрів, кінотеатрів, музеїв. У всіх труднощі.
Ми не виняток. Ми повинні вірити в те, що робимо, намагатися і грати в хороший футбол. У нас троє гравців повернулися травмованими після перерви на матчі збірних. Це ми контролювати не в змозі. Їм дали зіграти два матчі за чотири дні без підготовки. Вони не машини", – наводить слова Гвардіоли BBC.
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