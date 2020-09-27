"Реальність така, яка вона є. Це стосується не тільки Манчестер Сіті, а всіх клубів і країн. Ніхто не дбає про гравців. Всі – Прем'єр-ліга, УЄФА, Англійська футбольна ліга – відстоювали свій власний бізнес, свою позицію.

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У футболістів була двотижнева передсезонна підготовка, а тепер нам потрібно грати кожні 3 дні протягом 11 місяців. Стверджуючи зворотне, ми нічого не змінимо. Я розумію, зараз екстраординарна ситуація для всіх – для ресторанів, театрів, кінотеатрів, музеїв. У всіх труднощі.

Ми не виняток. Ми повинні вірити в те, що робимо, намагатися і грати в хороший футбол. У нас троє гравців повернулися травмованими після перерви на матчі збірних. Це ми контролювати не в змозі. Їм дали зіграти два матчі за чотири дні без підготовки. Вони не машини", – наводить слова Гвардіоли BBC.

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