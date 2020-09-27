Гвардиола посетовал на сложный график Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил недовольство плотным расписанием матчей после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
"Реальность такова, какова она есть. Это касается не только Манчестер Сити, а всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все – Премьер-лига УЕФА, Английская футбольная лига – отстаивали свой собственный бизнес, свою позицию.
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У футболистов была двухнедельная предсезонная подготовка, а теперь нам нужно играть каждые 3 дня в течение 11 месяцев. Утверждая обратное, мы ничего не изменим. Я понимаю, сейчас экстраординарная ситуация для всех – для ресторанов, театров, кинотеатров, музеев. Во всех трудности.
Мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, стараться и играть в хороший футбол. У нас трое игроков вернулись травмированными после перерыва на матчи сборных. Это мы контролировать не в состоянии. Им дали сыграть два матча за четыре дня без подготовки. Они не машины", – приводит слова Гвардиолы BBC.
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