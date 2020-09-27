"Реальность такова, какова она есть. Это касается не только Манчестер Сити, а всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все – Премьер-лига УЕФА, Английская футбольная лига – отстаивали свой собственный бизнес, свою позицию.

Барселона подтвердила интерес к Зинченко и готова подписать украинца при одном условии

У футболистов была двухнедельная предсезонная подготовка, а теперь нам нужно играть каждые 3 дня в течение 11 месяцев. Утверждая обратное, мы ничего не изменим. Я понимаю, сейчас экстраординарная ситуация для всех – для ресторанов, театров, кинотеатров, музеев. Во всех трудности.

Мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, стараться и играть в хороший футбол. У нас трое игроков вернулись травмированными после перерыва на матчи сборных. Это мы контролировать не в состоянии. Им дали сыграть два матча за четыре дня без подготовки. Они не машины", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Челси впечатляющим камбэком избежал позора в поединке с Вест Бромвичем, Манчестер Юнайтед вырвал победу у Брайтона