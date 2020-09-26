Чемпіонат Англії 2020/21, 3-тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голи: Мопей, 40 (пен), Марч, 90+5 – Данк, 43, (автогол), Рашфорд, 55, Фернандеш, 90+10 (пен)

Крістал Пелас – Евертон – початок о 17:00

Вест Бромвіч – Челсі – початок о 19:30

Бернлі – Саутгемптон – початок о 22:00

Манчестер Юнайтед завітав у гості до Брайтона. Троссар у першому таймі двічі влучив у стійку, а Вебстер відзначився ударом в поперечину. На 40-й хвилині "чайки" таки зуміли відкрити рахунок завдяки пенальті, який реалізував Ніл Мопей. Однак, "дияволи" ще до перерви зуміли зрівняти – Бруну Фернандеш з штрафного закрутив на дальню стійку і м'яч від Льюїса Данка влетів у сітку.

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Одразу по перерві гості вийшли уперед. Це Маркус Рашфорд увірвався у карний майданчик, двічі прибрав захисника на замасі і пробив у лівий нижній кут воріт. На 78-й Троссара знову спіткала невдача – він майстерно обробив м'яч у штрафному майданчику і пробив у поперечину. "Чайки" відчайдушно намагались відігратись і їм це вдалось на останніх хвилинах компенсованого часу. Вебстер прострілив у карний майданчик, де Соллі Марч головою замкнув. Здавалось, нічия у "чайок" в кишені, але це було не так. На 90+10, під час подачі з кутового, м'яч влучив у руку Мопею і рефері, вже після фінального свистка і перегляду VAR, призначив пенальті. Його реалізував Бруну Фернандеш – голкіперу не вдалось вгадати кут, у який був спрямований удар. Перемога.

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