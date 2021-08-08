"Вітаю Лестер. Я більш ніж задоволений тим, як ми грали. Багато що було добре, молоді гравці показали себе чудово. Гравці отримали ігрову практику, тому в цілому багато хорошого.

Лестер – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола і огляд Суперкубка Англії

Потрібно підписувати нападника? Це залежить від того, чи можливо це. Якщо вийде, то ми підпишемо, якщо ні, обійдемося без нападника", – сказав Гвардіола в коментарі ITV.

Нагадаємо, Манчестер Сіті після прощання з Серхіо Агуеро досі не підписав нового гравця на позицію центрфорварда. Раніше повідомлялося, що "містяни" прагнуть купити нападника Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейна. Однак президент лондонців не хоче навіть вести переговори.

Лестер виграв Суперкубок Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті