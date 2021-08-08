"Поздравляю Лестер. Я более чем доволен тем, как мы играли. Много было хорошего, молодые игроки показали себя прекрасно. Игроки получили игровую практику, поэтому в целом много хорошего.

Лестер – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор Суперкубка Англии

Нужно подписывать нападающего? Это зависит от того, возможно ли это. Если получится, то мы подпишем, если нет, обойдемся без нападающего", – сказал Гвардиола в комментарии ITV.

Напомним, Манчестер Сити после прощания с Серхио Агуэро до сих пор не подписал нового игрока на позицию центрфорварда. Ранее сообщалось, что "горожане" хотят купить нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна. Однако президент лондонцев не хочет даже вести переговоры.

Лестер выиграл Суперкубок Англии, одержав сенсационную победу над Манчестер Сити