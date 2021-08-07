Манчестер Сіті відкрив англійський сезон несподіваною поразкою від Лестера у битві за Суперкубок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англійський сезон традиційно розпочався з поєдинку за Суперкубок Англії, в якому зустрічаються володар Кубка та чемпіон країни. Цього разу честь зіграти на Вемблі випала Лестеру та Манчестер Сіті – для багатьох футболістів з обох команд попередній сезон закінчився на цьому ж стадіоні, в матчах півфіналу та фіналу Євро-2020.

Зінченко красиво зустрів Владу Седан з новонародженою донечкою – зворушливі світлини

"Лиси" прогнозовано виставили на битву з "містянами" основний склад, в якому знайшлося місце новачку Бертрану. Від лестерширців очікувалась схема в три захисники, яка принесла успіх у вирішальних поєдинках Кубка в минулому розіграші, але Брендан Роджерс виставив формацію 4-2-3-1. Пеп Гвардіола, своєю чергою, виставив напіврезерв – в заявку не потрапили Зінченко, де Брюйне, Едерсон, Фоден, Стерлінг, Жезус, Стоунз та Ляпорт, а Бернарду Сілва залишився у запасі. Там же опинився новачок Гріліш.

Натомість, в трійці атаки "містян" вийшов дебютант Едозі, а на воротах вийшов Штеффен. Пару центрбеків склали Аке та Діаш, лівим фулбеком поставили Менді, а в центрі поля місце отримав Палмер – ще один дебютант. Для Гвардіоли матч за Суперкубок явно не був важливим.

На початку першого тайму активніше виглядав Лестер, який регулярно завантажував м'яч у штрафний і навіть пробивав по воротах (захисники Сіті блокували ці спроби). Втім, дебютний гольовий момент у зустрічі створили "містяни" – це Марез на 7-й хвилині пробив зі штрафного під поперечку, змусивши Шмейхеля виконувати величний сейв. На зміст зустрічі цей епізод, однак, не вплинув. До 30-х хвилин "лиси" володіли м'ячем 58% ігрового часу, частіше загострюючи гру.

В середині першого тайму підопічні Брендана Роджерса були дуже близькими до взяття воріт Сіті. Так, на 17-й хвилині пильність Штеффена ударом з дистанції перевірив Варді (голкіпер парирував), а 23-й лестерширці розкатали шикарну атаку: Перрейра отримав діагональ на правий фланг, скинув м'яч Тілемансу, а Юрі віддав передачу на лінію воротарського – Перес замкнув у дотик, але Штеффен спіймав м'яч! Ще за хвилину Варді вистрілив метрів з 10-ти після заблокованого удару Барнса, однак Штеффен і тут виручив "містян". Крім того, Джеймі кілька разів міг вирватись віч-на-віч – лише вдала позиційна гра Аке рятувала чемпіона від катастрофи.

У Манчестер Сіті за цей період можна згадати лишень кілька контрвипадів без завершення та постріл Мареза з правого кута штрафного над поперечиною. Крім того, на 28-й хвилині дебютним голом міг відзначитись Едозі, який отримав передачу на дальню стійку й пробив з лету – м'яч, однак, зрізався з його ноги. Після цього гра поступово заспокоїлась, а темп зустрічі впав.

В останні 10 хвилин зустрічі здавалося, що всі очікують свистка на перерву, однак Лестер на 45-й хвилині ледь не відкрив рахунок! Барнс отримав передачу на лівий край штрафного від Меддісона й шикарно прострілив на Варді, а той замкнув у протихід голкіперу метрів з шести – втім, Штеффен трішечки зачепив м'яч, перевівши його у стійку. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм не потішив високими швидкостями, однак моменти виникали непогані. Зокрема, на 55-й хвилині "містяни" могли вийти вперед внаслідок подачі з кутового та метушні у штрафному – Гюндоган отримав відскок і пробив метрів з 15-ти, але вийшло занадто високо. Лестер огризнувся своїм кутовим на 60-й, після якого Меддісон вистрілив з дистанції (повз ближню "шістку), а Сіті практично одразу відповів ривком Мареза до воріт та ударом з лінії штрафного – м'яч просвистів поруч з лівою дев'яткою! Вболівальники "лисів", однак, взагалі не нервували, а один з них прямо посеред матчу вийшов з трибун, аби зробити селфі з Меддісоном.

Середину другого тайму обидва тренери використали на ротацію складу. Пеп Гвардіола на 65-й хвилині кинув у бій Родрі та Гріліша (Гюндоган і Едозі пішли відпочивати), а Брендан Роджерс на 71-й провів одразу чотири перестановки – Переса, Варді, Тілеманса й Меддісона замінили Олбрайтон, Дака, Сумаре та Дьсбері-Холл. Гвардіола парирував подвійною заміною, випустивши Найта та Бернарду Сілву замість Торреса та Палмера, а "лестерширці" практично одразу освіжили гру Томасом та Іхеаначо (Бертран і Барнс сіли в запас).

Внаслідок пауз на ці заміни темп матчу остаточно впав, а моментів майже й не було. Єдину реальну нагоду відкрити рахунок мав Барнс, який змістився на кут штрафного й закрутив м'яч повз дальню стійку, однак Штеффен, схоже, все контролював. Тим не менш, поступово стало помітно, що Манчестер Сіті перехопив ініціативу. Лестер почав "сідати".

В ендшпілі зустрічі Сіті тиснув, але реально загострити гру підопічним Пепа не вдавалося. "Лиси" ж, розбігавшись після замін, несподівано почали розривати чемпіона на контратаках. Двічі вони завершились виходами віч-на-віч – на 84-й хвилині його провів Іхеаначо (Штеффен випередив Келечі в останню мить), а на 87-й Дака вирвався сам на сам після відскоку. Штеффен врятував і тут, але арбітр одразу свиснув фол – у попередньому епізоді Аке збив Іхеаначо (Келечі перед цим обікрав Натана). Пенальті!

Шоковані "містяни" намагалися сперечатись з Полом Тірні, але той не став змінювати рішення. Іхеаначо ж точним пострілом з "позначки" на 89-й хвилині вивів Лестер уперед – 1:0!

У Манчестер Сіті залишилась всього чотири хвилини компенсованого часу, аби врятуватись від поразки й перевести гру у серію пенальті, однак підопічні Брендана Роджерса впевнено засушили гру. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "лисів". Лестер виграв другий Суперкубок у своїй історії!

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну