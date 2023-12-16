Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола верит в успех своих футболистов на клубном чемпионате мира.

"Я хочу, чтобы игроки не отчаянно стремились выиграть, а просто сыграли два матча. Нужно выиграть первую встречу, чтобы попасть в финал. Но если мы не победим, то, надеюсь, выиграем Лигу чемпионов в будущем и снова выступим на клубном чемпионате мира.

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Это просто две простые футбольные игры. Победа в первой позволит нам сыграть в финале. Если не выиграем, будем играть за третье место", – цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба "горожан".

Напомним, что Манчестер Сити стартует на клубном чемпионате мира 19 декабря. Подопечные Хосепа Гвардиолы начнут свой путь к титулу с полуфинала, где встретятся с ФК Урава Редс.

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