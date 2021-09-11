"Чудово. Ми грали дуже добре з перших хвилин. Після міжнародної паузи завжди виникають сумніви. Ми знову були на високому рівні три тижні поспіль. У нас було багато моментів, і ми могли забити ще більше голів. Це те покращення, яке нам слід зробити.

Лестер – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що я ще можу сказати? Воротар – найкращий гравець Лестера сьогодні, адже нам вдалося створити багато хороших нагод. Ви повинні набратися терпіння.

Наші останні 11 голів були від 9 різних гравців. Це єдиний спосіб підтримувати наш рівень. У нас немає чіткого центрфорварда, тому забиває вся команда", – цитує Гвардіолу ВВС.

Манчестер Сіті у виснажливому матчі здолав Лестер – герой поєдинку присоромив керівництво "містян"