Лестер – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу
20:43 - Читать на русском
Лестер поступився Манчестер Сіті в рамках 4 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті на "Футбол 24".
завершено
62’ Бернарду Сілва
Чемпіони Англії мали відчутну перевагу, проте реалізувати бодай один момент не вдавалося. Одна з навал призвела до трьох ударів поспіль – Шмейхель і компанія вистояли.
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Лестер міг відкрити рахунок в рідкісній контратаці. Варді вирвався на рандеву з Едерсоном, легко забив гол, однак VAR все зіпсував зафіксованим офсайдом. Після цього Манчестер Сіті вирішив не бавитись з вогнем і таки оформив переможний м'яч. Захисник відбив дальній удар Канселу на ногу Бернарду Сілві – 0:1.
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