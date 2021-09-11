Лестер поступився Манчестер Сіті в рамках 4 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Чемпіони Англії мали відчутну перевагу, проте реалізувати бодай один момент не вдавалося. Одна з навал призвела до трьох ударів поспіль – Шмейхель і компанія вистояли.

Манчестер Сіті у виснажливому матчі здолав Лестер – герой поєдинку присоромив керівництво "містян"

Лестер міг відкрити рахунок в рідкісній контратаці. Варді вирвався на рандеву з Едерсоном, легко забив гол, однак VAR все зіпсував зафіксованим офсайдом. Після цього Манчестер Сіті вирішив не бавитись з вогнем і таки оформив переможний м'яч. Захисник відбив дальній удар Канселу на ногу Бернарду Сілві – 0:1.