Гвардиола озвучил единственную претензию игрокам Манчестер Сити после тяжелой победы над Лестером
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола видит пространство для улучшения после минимальной победы в матче с Лестером (1:0).
"Отлично. Мы играли очень хорошо с первых минут. После международной паузы всегда возникают сомнения. Мы снова были на высоком уровне три недели подряд. У нас было много моментов, и мы могли забить еще больше голов. Это то улучшение, которое нам следует сделать.
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Что я еще могу сказать? Вратарь – лучший игрок Лестера сегодня, ведь нам удалось создать много хороших возможностей. Вы должны набраться терпения.
Наши последние 11 голов были от 9 различных игроков. Это единственный способ поддерживать наш уровень. У нас нет четкого центрфорварда, поэтому забивает вся команда", – цитирует Гвардиолу ВВС.
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