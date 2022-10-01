"Моє майбутнє – матч з Юнайтед. Навіть більше скажу, моє майбутнє – це обід, бо зараз я голодний (сміється)! Ще на початку кар'єри я зрозумів, що краще думати виключно про найближчий матч. Навіщо витрачати енергію на роздуми про те, що станеться наступного сезону?

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Коли настане момент прощання з клубом, то ми добре подумаємо. Я вже казав раніше – якщо залишуся тут, то буде ідеально. Якщо я не залишусь тут, у клубі все також буде ідеально. Я знаю, наскільки у Сіті сильна структура і вміння приймати правильні рішення", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, іспанець тренує Ман Сіті з 2016 року, але його чинний контракт завершується наступного літа.

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