"Мое будущее – матч с Юнайтед. Даже больше скажу, мое будущее – это обед, потому что сейчас я голоден (смеется)! Еще в начале карьеры я понял, что лучше думать исключительно о ближайшем матче. Зачем тратить энергию на размышления о том, что произойдет в следующем сезоне?

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Когда наступит момент прощания с клубом, мы хорошо подумаем. Я уже говорил раньше – если останусь здесь, то будет идеально. Если я не останусь здесь, в клубе все тоже будет идеально. Я знаю, насколько у Сити сильная структура и умение принимать правильные решения", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, испанец тренирует Ман Сити с 2016 года, но его действующий контракт завершается следующим летом.

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