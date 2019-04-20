Гвардіола обурений критикою Манчестер Сіті після вильоту з Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зазначив, що його дивує критика внутрішньої стійкості команди.

"Зустріч з Тоттенхемом в АПЛ – це інша ситуація. Не розумію, чому люди сумніваються в силі духу моєї команди, яка за останні два роки досягла того, чого не змогла зробити жодна інша команда в історії англійського футболу.

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Манчестер Сіті набрав 183 очки протягом двох сезонів чемпіонату Англії, і у нас в запасі залишилося ще 5 матчів. Цей рекорд буде дуже важко побити. Неможливо досягти таких висот, не будучи при цьому сильними духом.

Про нас судитимуть за титулами, які ми виграли, але це не означає, що я повинен погоджуватися з усім, що думають люди. Все інше – особисті почуття, не більше. Коли будуть аналізувати мою роботу протягом сезону, один офсайд чи гра рукою не стануть ключовими факторами", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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