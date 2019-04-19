Зінченко як частина реваншу Манчестер Сіті, Мессі за 3 кроки до ювілею: топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно представляє анонс найцікавіших матчів європейського вікенду.

Манчестер Сіті – Тоттенхем

20 квітня, 14:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитись: третій раунд протистояння Манчестер Сіті та Тоттенхема протягом останніх десяти днів. Після неймовірної дуелі в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів команди зійдуться на Етіхаді вже у рамках Прем'єр-ліги.

У середу Тоттенхем драматично вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів, відклавши мрію "містян" про євротрофей ще мінімум на рік. Команді Хосепа Гвардіоли по ходу того поєдинку слід було забивати тричі, з чим вона успішно впоралась, але пропустила суперечливий гол у свої ворота. На останніх секундах поєдинку Манчестер Сіті забив, здавалось, рятівний м'яч. Проте Джюнейт Чакир після підказки VAR скасував взяття воріт, після чого радість "містян" та трибун Етіхаду змінилась на шок.

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Звітний матч в рамках 35-го туру АПЛ має вкрай важливе значення для обох команд. Бажання Манчестер Сіті взяти реванш за виліт з ЛЧ тут ні до чого – команда Гвардіоли продовжує боротьбу з Ліверпулем за чемпіонський титул, а тому зобов'язана перемагати будь-якого опонента. Мерсисайдці у звітному турі зіграють проти аутсайдера Кардіффа, тому "містянам" слід здобувати 3 очки для збереження шансів на титул.

До слова, Олександр Зінченко відновився від пошкодження та готовий вийти на поле. Конкуренти українця Фабіан Делф та Бенджамін Менді не вразили у матчах Ліги чемпіонів, а тому Зінченко має всі підстави сподіватись на повернення місця у стартовому складі своєї команди.

У Манчестер Сіті травмований лише Клаудіо Браво, тоді як "шпорам" не допоможуть Кейн, Вінкс, Ор'є, Дайєр, Ламела, а в останньому матчі вилетів ще й Сіссоко.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Барселона – Реал Сосьєдад

20 квітня 21:45. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на MEGOGO

Чому потрібно подивитись: Барселона на тижні легко пройшла Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів, а зараз спробує зробити ще один крок до чемпіонства. Команді Ернесто Вальверде для завоювання титулу необхідно виграти ще 3 матчі, перший з яких – проти Реал Сосьєдада.

Суперник доволі простий для Барселони – якщо на Аноеті "блаугранас" регулярно відчувають проблеми, то на Камп Ноу баски не можуть взяти очки ще з 1995 року. Минулого тижня каталонці сенсаційно втратили очки в матчі з аутсайдером чемпіонату Уескою, тому не можуть дозволити собі ще одну осічку, адже відрив від Атлетіко скоротився до 9 пунктів.

Ймовірно, Вальверде застосує певну ротацію складу, але навряд чи вона буде суттєвою, адже дублюючий склад Барселони вже не зумів впоратись з Уескою. З подібною щедрістю і до втрати чемпіонства недалеко.

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У цього матчу є ще одна інтрига – Ліонелю Мессі, який став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, залишилось лише 3 голи до ювілейного 600-го забитого м'яча у складі Барселони в офіційних матчах. Можливо, це трапиться вже у звітному поєдинку?

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Ювентус – Фіорентина

20 квітня 19:00. Турин, Ювентус Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитись: Ювентус міг оформити чемпіонство ще у минулому турі, але Массімілано Аллегрі вирішив пожертвувати матчем проти СПАЛа заради підготовки до поєдинку Ліги чемпіонів з Аяксом. Вийшло невдало – туринці програли в обох матчах, забивши першими, та припинили виступи в найпрестижнішому клубному турнірі Європи на стадії 1/4 фіналу.

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Тепер же практично немає сумнівів, що "б'янконері" здобудуть рекордне 8-ме чемпіонство поспіль у звітному турі, адже для цього команду Аллегрі влаштує і нічия . Тим більше, що "Стара синьйора" волею календаря отримала сприятливого опонента – Фіорентину, яка не може виграти з 17 лютого. Це призвело до змін у тренерському штабі – замість Стефано Піолі флорентійців знову очолив Вінченцо Монтелла. Втім, повернення "Аероплана" наразі не допомагає Фіорентині, яка в минулому турі не змогла вразити ворота аутсайдера Болоньї (нічия 0:0).

Кріштіану Роналду після перемоги в Суперкубку Італії здобуде ще й Скудетто. Не зовсім те, заради чого підписували португальця, але факт залишається фактом.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Інтер – Рома

20 квітня 21:30. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитись: чергове протистояння за місце в зоні Ліги чемпіонів відбудеться у Мілані, де місцевий Інтер прийматиме столичну Рому. "Нерадзуррі" перебувають у кращому становищі – підопічні Лучано Спаллетті набрали 60 очок та посідають 3 місце в Серії А. У римлян 54 пункти та 5 сходинка, на бал більше у Мілана.

Перемога в цьому матчі дозволить Інтеру фактично гарантували собі Лігу чемпіонів на наступний сезон. 3 очки потрібні і римлянам, яких 12 травня ще очікує важкий поєдинок проти Ювентуса. До слова, зустріч першого кола у Римі завершилась бойовою нічиєю 2:2.

Гостям не допоможе капітан Даніеле Де Россі, який травмувався в матчі з Удінезе та ризикує завершити сезон. Враховуючи, що влітку у 35-річного хавбека завершується контракт з клубом, можливо, ми більше не побачимо чемпіона світу-2006 у футболці "джалороссі".

Окреме значення цей матч має для Лучано Спаллетті та Раджі Наінгголана, які ще не так давно були частиною Роми. Бельгієць взагалі зізнався, що не хотів залишати столичну команду, а тому гарантовано докладе всіх зусить, щоб довести своєму екс-клубу про помилковість свого трансферу.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Евертон – Манчестер Юнайтед

21 квітня, 15:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитись: Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. На тижні манкуніанці припинили боротьбу в найпрестижнішому європейському клубному турнірі, без шансів поступившись Барселоні на Камп Ноу. Поєдинок проти Евертона – шанс хоча б частково реабілітуватись перед вболівальниками та припинити неприємну тенденцію, адже після вдалого старту під керівництвом Уле Гуннара Сульшера МЮ програв 4 останні матчі з 6-ти у всіх турнірах. Втім, до омріяної зони Ліги чемпіонів – лише 2 очки.

Евертон фактично дограє сезон. В активі "ірисок" 46 очок та місце в середині таблиці, тому Марку Сілва цілком може дозволити собі трохи поекспериментувати зі складом. До слова, не так давно "іриски" обіграли Челсі та Арсенал, тому МЮ варто буде обережним та в жодному разі не недооцінювати суперника. Нагадаємо, в матчі першого кола манкуніанці ще під керівництвом Жозе Моурінью здобули перемогу з рахунком 2:1.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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