Бразилець ще не оголосив про завершення виступів на професіональному рівні, але вже говорив про можливість працевлаштуватися у тренерському штабі Пепа Гвардіоли. Тим часом Манчестер Сіті вже шукає заміну своєму лідеру.

Фернандінью може отримати посаду в структурі Манчестер Сіті після завершення кар'єри

Гвардіола особисто вже вибрав трьох головних кандидатів, яких хоче бачити у своїй команді на такій відповідальній позиції. За інформацією A Bola, Манчестер Сіті спробує влаштувати трансфер когось із тріо: Жоау Палінья (Спортінг Лісабон), Деніс Закарія (Борусія М), Сандер Берге (Шеффілд Юнайтед).

Нагадаємо, Фернандінью перебрався на Етіхад влітку 2013 року. Відтоді бразилець зіграв за Манчестер Сіті 340 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 28 результативних передач. Здобув 15 трофеїв, серед яких три чемпіонські титули АПЛ.

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