Бразилец еще не объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне, но уже говорил о возможности трудоустроиться в тренерском штабе Пепа Гвардиолы. Между тем, Манчестер Сити уже ищет замену своему лидеру.

Фернандиньо может получить должность в структуре Манчестер Сити после завершения карьеры

Гвардиола лично уже выбрал трех главных кандидатов, которых хочет видеть в своей команде на такой ответственной позиции. По информации A Bola, Манчестер Сити попытается устроить трансфер кого-то из трио: Жоау Палинья (Спортинг Лиссабон), Денис Закария (Боруссия М), Сандер Берге (Шеффилд Юнайтед).

Напомним, Фернандиньо перебрался на Этихад летом 2013 года. С тех пор бразилец сыграл за Манчестер Сити 340 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 28 результативных передач. Завоевал 15 трофеев, среди которых три чемпионских титула АПЛ.

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