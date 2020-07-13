Манчестер Сіті після вердикту CAS планує підірвати трансферний ринок – Гвардіола хоче 5 нових гравців і вже має фаворита

Манчестер Сіті запланував значні кадрові зміни в команді під час літнього трансферного вікна.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА, тому "містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21. Це також відкриє нові можливості для трансферів.

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За інформацією the Telegraph, наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола хоче бачити у своїй команді п'ять нових виконавців. Зазначається, що "номером один" у списку побажань іспанського фахівця значиться захисник Наполі Каліду Кулібалі.

Головним завдання стане зміцнення центру захисту, тому, окрім Кулібалі, можна очікувати на ще одне підписання на цю позицію. "Містяни" обирають з-поміж Пау Торреса (Вільяреал), Рубена Діаша (Бенфіка), Натана Аке (Борнмут), Чаглара Союнчю (Лестер), Мілана Шкріняра (Інтер) і Дана-Акселя Загаду (Борусія Д).

Відновити атакувальний потенціал після відходу Лероя Сане в Баварію Ман Сіті може, підписавши Сауля Ньїгеса з мадридського Атлетіко та капітана Астон Вілли Джека Гріліша. Також Гвардіола не забуває про лівого захисника Лестера Бена Чілвела.

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