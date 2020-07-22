Гвардиола выбрал нового центрбека для Манчестер Сити – придется бить сразу два рекорда

Приоритетным вариантом Хосепа Гвардиолы стал Хосе Хименес из Атлетико, информирует Times.

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Тренер Манчестер Сити устал от регулярных провалов своих защитников и хочет наконец решить эту проблему. Впрочем, Атлетико просит бешеные деньги за Хименеса – 120 млн евро. Если "горожане" решаться на такие расходы, то побьют сразу два рекорда – собственный трансферный (70 млн евро за Родри) и мировой для защитников (МЮ заплатил за Магуайра 87 млн евро).

Добавим, что Хименес провел 26 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметился одним ассистом.

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