Манчестер Сіті не зазнав проблем із Лестером у рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті вийшов вперед вже на 5 хвилині – дальнім пострілом відзначився Фернандінью, але суддя справедливо не зарахував взяття воріт, адже Агуеро перебував у офсайді та дезорієнтував Шмейхеля.

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"Містяни" продовжили активно атакувати, але в першому таймі забити не вдавалось. Лестер же відповів забитим голом Варді з офсайду. По перерві рахунок відкрив Менді, який зреагував на рикошет і з правої точно пробив у кут воріт. А Жезус поставив крапку в зустрічі – Стерлінг викотив бразильцю на вигідну позицію, а той пробив повз захисників.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 74 очки та відірвався від переслідувачів, Лестер з 56 пунктами залишився третім.