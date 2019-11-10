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Гвардіола: Не збираюся їхати на Енфілд з думками про поразку

13:20 148 Читать на русском
Гвардіола: Не збираюся їхати на Енфілд з думками про поразку
Хосер Гвардіола / The Sun

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вважає свою команду аутсайдером у сьогоднішньому протистоянні з Ліверпулем.

 

"Люди не з Манчестер Сіті, засоби масової інформації намагаються назвати нас андердогами. Ніколи цього не відчував. Ніколи. Звичайно, Ліверпуль випереджає нас на шість очок і грає фантастично весь сезон, але я не збираюся їхати на автобусі до Енфілда з думками про поразку.

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У мене ніколи не було подібних думок в кар'єрі. Я завжди думаю про щось особливе. У нас буде шанс виграти. Знаємо, для перемоги в цьому матчі ми повинні зіграти на найвищому рівні. Нам необхідно приділити максимальну увагу деталям. Треба вірити, що можеш перемогти", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, центральний матч 12-го туру АПЛ відбудеться сьогодні в Ліверпулі. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліверпуль - Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль
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