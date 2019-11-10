Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Манчестер Сіті у центральному матчі 12-го туру АПЛ. Анонс і прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль – Манчестер Сіті

10 листопада, 18:30. Ліверпуль, Анфілд

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн на "Футбол 24".

Юрген Клопп проти Пепа Гвардіоли – головна тренерська дуель сучасного футболу. Їхні поєдинки – це битви тактик, де кожен фахівець вміло реагує на задуми іншого. Останні матчі між Ліверпулем і Манчестер Сіті в рамках АПЛ не були видовищними: тренери мінімізували ризики, грали обережніше, більше орієнтувалися на козирі суперника, ніж на свої сильні сторони.

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Доля чемпіонства АПЛ зараз дуже залежить від очних матчів двох досконалих претендентів на титул. У минулому сезоні Ліверпуль мав 7 очок гандикапу перед січневим виїздом на Етіхад. Тоді тріумфував Манчестер Сіті. Та поразка залишилася єдиною для мерсисайдців у чемпіонаті, але перегони вони все одно програли – на фініші Пеп набрав на один пункт більше.

Сьогодні турнірна ситуація аналогічна: Ліверпуль "везе" Сіті 6 очок і залишається непереможним. Існує ризик, що команда Клоппа знову втратить впевненість у своїх силах після невдачі з "містянами". Однак цьогорічний Ліверпуль виглядає сильнішим. І ментально – перемоги вириваються навіть у найскладніших матчах, без паніки й у фірмовому стилі. І в ігровому плані – футбол герра Юргена працює майже безвідмовно. Тоді як до Манчестер Сіті восени є певні питання.

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Кадрова ситуація та можливі варіанти

Травмовані: Матіп, Шакірі – Сане, Зінченко, Ляпорт, Едерсон, Родрі (під питанням), Давід Сілва (під питанням)

Від тренерів можна очікувати нестандартних рішень у стартових складах. Вибір Клоппа загалом прогнозований, але ніхто не здивується, якщо одного з центрхавів для більшої надійності зіграє Мілнер. Цікаво, як розташується атакувальне тріо "скаузерів". Точніше – хто зіграє на правому фланзі, Мане чи Салах. По-перше, Мо гірше відпрацьовує на оборону. По-друге, останнім часом зміщення Садьйо в ту зону призводить до моментів і голів.

У Гвардіоли значно більше кадрових проблем, але водночас більше опцій, щоб здивувати Анфілд. Через переповнений лазарет Манчестер Сіті має дірки відразу на кількох позиціях. Пеп не розраховує на 5 футболістів стартового складу: основний воротар, основний центрбек, основний лівий фулбек, основний опорник, основний центрхав. Катастрофічними виглядають втрати Ляпорта, Родрі та Давіда Сілви.

Щодо капітана все просто – Сілва залишається визначальним персонажем у комбінаційній грі "містян" і має прекрасне взаєморозуміння з де Брюйне. Ні Бернарду, ні Гюндоган, ні Фоден рівноцінно замінити його не здатні. З травмою Ляпорта Сіті втратив лідера захисту з першим пасом. Емеріка підстраховував Фернандінью, але після травми Родрі екс-гравець Шахтаря потрібен на позиції "шістки" – ставка на Гюндогана-опорника проти Ліверпуля ризикована.

Цікавий варіант для Манчестер Сіті – зіграти з трьома центрбеками (Стоунз і Отаменді готові). Найважчі матчі Ліверпуль у цьому сезоні провів саме проти суперників у 3-5-2. Александер-Арнольд і Робертсон – ключові персонажі в грі "червоних". Якщо ворожі вінгбеки високо їх зустрічають з підстраховкою, а два ворожі форварди атакують простір між ними та центрбеками Ліверпуля, тоді ТАА і Робертсон втрачають в ефективності. Це сильно б'є по атакувальному потенціалу Ліверпуля. Яскравими прикладами можуть слугувати матчі проти МЮ та Шеффілда.

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Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Мане, Салах, Фірміно.

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Стоунз, Отаменді, Менді – де Брюйне, Фернандінью, Гюндоган – Бернарду, Агуеро, Стерлінг.

Слова

Юрген Клопп, наставник Ліверпуля:

"Ми повинні зіграти нашу найкращу гру. Всі на стадіоні повинні бути у відмінній формі. Прийти заздалегідь, зайти всередину, нічого не робити, чекати на розминку. Це те, чого я бажаю найбільше. Потрібно відкласти всі свої емоції та просто зіграти в футбол".

Пеп Гвардіола, наставник Манчестер Сіті:

"Наразі Ліверпуль – найсильніша команда світу. Ми постараємося реалізувати свій план. Чи завершаться чемпіонські перегони, якщо Манчестер Сіті програє? Не знаю, попереду ще багато матчів. Ми будемо битися до останнього в цій грі та в усіх наступних".

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ліверпуль у прекрасній формі, Клопп налагодив стосунки з Фортуною, команда має 12-матчеву переможну серію в АПЛ на власному полі. У Манчестер Сіті ж є вагомі кадрові втрати та окремі мікроепізоди ігрової кризи, яка проявляється в надмірній кількості безадресних і незрозумілих навісів.

Мерсисайдці виглядають фаворитом матчу й повинні довести цей статус на полі. Все залежатиме від того, наскільки ефективним буде план Клоппа, та як Гвардіола спробує зупинити непереможну червону машину.