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Гвардіола назвав найсильнішу команду планети

17:12 1023 Читать на русском
Гвардіола назвав найсильнішу команду планети
Хосеп Гвардіола / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо найближчого суперника своїх підопічних – лідера АПЛ Ліверпуля.

 

"У цей момент Ліверпуль – найсильніша команда світу. Нас чекає 90 хвилин гри, і ми будемо реалізовувати план.

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Клопп зробив це в Борусії, і легко проаналізувати, наскільки величезним є його вплив тут. Коли він очолив команду, то вона не претендувала на титул, а через 3-4 роки він збудував щось дивовижне.

Не знаю, чи закінчиться гонка за титул, якщо Ман Сіті програє, попереду ще багато матчів. У неділю ми хочемо битися до останнього та в усіх наступних матчах", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Відзначимо, що матч Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок поєдинку о 18:30.

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