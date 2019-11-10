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Гвардиола: Не собираюсь ехать на Энфилд с мыслями о поражении

13:20 22 Читати українською
Гвардиола: Не собираюсь ехать на Энфилд с мыслями о поражении
Хосер Гвардиола / The Sun

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не считает свою команду аутсайдером в сегодняшнем противостоянии с Ливерпулем.

 

"Люди не из Манчестер Сити, средства массовой информации пытаются назвать нас андердогами. Никогда этого не чувствовал. Никогда. Конечно, Ливерпуль опережает нас на шесть очков и играет фантастически весь сезон, но я не собираюсь ехать на автобусе до Энфилда с мыслями о поражении.

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У меня никогда не было подобных мыслей в карьере. Я всегда думаю о чем-то особенном. У нас будет шанс выиграть. Знаем, для победы в этом матче мы должны сыграть на высшем уровне. Нам необходимо уделить максимальное внимание деталям. Надо верить, что можешь победить", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, центральный матч 12-го тура АПЛ состоится сегодня в Ливерпуле. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль
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