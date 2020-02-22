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Гвардіола не впевнений, що залишиться в Манчестер Сіті до кінця єврокубкового бану

18:28 137 Читать на русском
Гвардіола не впевнений, що залишиться в Манчестер Сіті до кінця єврокубкового бану
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

"Я не знаю, що буде в майбутньому. Я хочу залишитися ще на один рік, а далі подивимось. У 2021-му я проведу вже п'ять років у цьому клубі, і ми побачимо, чи хочуть зі мною укладати нову угоду.

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Я працюю з винятковими гравцями, ми маємо неймовірних власників – не важко зрозуміти, чому я можу хотіти залишитися ще на три роки чи щось подібне, але ми це з'ясуємо лише наприкінці сезону. Наразі я хочу зосередитися на наступних трьох місяцях. Ми повинні гру за грою проводити якнайкраще, як тільки можливо, і після цього у нас буде час подумати", – підкреслив Гвардіола в коментарі Guardian.

Нагадаємо, Манчестер Сіті ризикує залишитися без Ліги чемпіонів у двох наступних сезонах. "Містяни" ще мають одну надію – оскарження рішення УЄФА у суді.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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